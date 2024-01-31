Выработка электроэнергии в России в 2023 году выросла на 0,7%

Она составила 1,18 трлн кВт⋅ч, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России по итогам 2023 года составила 1,178 трлн кВт⋅ч, что на 0,7% превышает показатель 2022 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Российские тепловые электростанции в 2023 году увеличили выработку в годовом выражении на 1,6%, до 750 млрд кВт⋅ч, оставаясь основным поставщиком электроэнергии в единую энергосистему страны с долей в 63,7% всего производства электроэнергии. Атомные электростанции выработали 217 млрд кВт⋅ч, что на 2,8% меньше, чем в 2022 году, тогда как гидроэлектростанции увеличили производство на 1,7%, до 203 млрд кВт⋅ч. Объекты ВИЭ-генерации по итогам года произвели 7,8 млрд кВт⋅ч, сократив показатель на 8,3%.

При этом в декабре 2023 года совокупная выработка электроэнергии выросла на 2,1%, до 117 млрд кВт⋅ч. Производство на ТЭС сократилась на 0,8%, до 79 млрд кВт⋅ч, в то время как на АЭС и ГЭС выросла на 6,3% и 12,8% - до 20,4 млрд кВт⋅ч и 17,2 млрд кВт⋅ч соответственно. Генерация электроэнергии от возобновляемых источников энергии в декабре составила 668 млн кВт⋅ч, что на 16% меньше, чем в декабре 2022 года.