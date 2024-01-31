Россия снизила добычу газа в 2023 году на 7,5%

Она составила 533 млрд куб. м, следует из данных Росстата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия в 2023 году снизила добычу природного газа на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, до 533 млрд куб. м, следует из данных Росстата. При этом суммарная добыча природного и попутного газа снизилась на 5,3%, до 638 млрд куб. м.

В частности, добыча газа в декабре составила 53,7 млрд куб. м, что на 3,1% выше, чем в декабре 2022 года и на 9,1% больше, чем в ноябре 2023 года. Этот показатель стал максимальным с марта 2022 года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году составило 32,9 млн тонн, что на 2,4% меньше, чем за 2022 году. В декабре производство СПГ составило 3,2 млн тонн, что на 6,6% больше, чем в декабре 2022 года, и на 5,6% выше, чем в ноябре 2023 года. Также выпуск СПГ в декабре оказался максимальным за всю историю российской газовой отрасли.

Добыча попутного нефтяного газа в прошлом году выросла на 4,3% - до 105 млрд куб. м.

Таким образом, суммарная добыча газа в России (природный и попутный нефтяной) в 2023 году снизилась на 5,3% - до 638 млрд куб. м. Годом ранее она составила 673,8 млрд куб. м.

Прогнозы добычи газа в РФ

Россия в 2023 году снизила добычу газа на 5,5%, до 636,7 млрд куб. м, а экспорт трубопроводного газа России составил 91,4 млрд куб. м, сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. При этом экспорт СПГ составил около 43,6 млрд куб. м. Экспорт трубопроводного газа из России в 2024 году увеличится на 11%, до 108 млрд куб. м, а СПГ - на 14%, до 38 млн тонн.

Ранее из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Минэкономразвития следовало, что добыча газа в России в 2023 году снизится на 5%, до 642 млрд куб. м. При этом, согласно базовому прогнозу, добыча газа в 2024 году вырастет до 666,7 млрд куб. м, в 2025 году - до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году - до 707,5 млрд куб. м.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост добычи газа в России в 2024 году на 4% - до 664 млрд куб. м.