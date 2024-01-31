Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 2 копейки

Они достигли 54,95 рубля за литр, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 22 по 29 января 2024 года выросли на 2 копейки - до 54,95 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 1 копейку и составили 50,55 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 2 копейки 0 до 55,2 рубля за литр, а стоимость Аи-98 осталась на уровне прошлой недели и составила 68,62 рубля за литр. Средняя цена на дизельное топливо снизилась на 5 копеек и составила 64,43 рубля.

По данным Росстата, за период с 23 по 29 января 2024 года рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 18 субъектах Российской Федерации, более всего - в Республике Коми (+2,3%).

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Республике Тыва и Челябинской области (-0,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,69 до 52,03 рубля, марки Аи-95 - от 54,69 до 59,31 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 50,25 до 52,24 рубля, марки Аи-95 - от 54,1 до 57,82 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,9 до 71,64 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 22 по 28 января по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,8% и составил 863,1 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 1,6% и составило 1,722 млн тонн.