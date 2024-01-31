Задолженность по зарплате в России на 1 января составила 347 млн рублей

По сравнению с уровнем на начало декабря общий долг снизился на 19,9%, или на 86,3 млн рублей, сообщается в материалах Росстата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 января 2023 года составила 347 млн рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с уровнем на начало декабря общий долг снизился на 19,9%, или на 86,3 млн рублей

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 января 2024 года на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 166,2 млн рублей (47,9%), в 2022 году - 66,4 млн рублей (19,1%), в 2021 году и ранее - 114,4 млн рублей (33%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на 1 января 2024 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 41,2%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 13,8%; строительство - 12%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 9,1%; добыча полезных ископаемых - 5,5%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 5,1%; образование - 4,9%; научные исследования и разработки - 4,5%; транспорт - 2,3%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 1,6%.