Россия в январе увеличила отгрузки бензина на рынок РФ на 7%

При этом страна снизила экспорт бензина на 37%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия увеличила отгрузки бензина на рынок РФ с 1 по 25 января 2024 год на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, дизеля - на 17%. Одновременно страна снизила экспорт бензина на 37%, а дизеля - на 23%, направив объемы на внутренний рынок, сообщили журналистам в Министерстве энергетики.

"Отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок в январе 2024 года увеличены и превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 7% (на 150 тыс. т за 25 суток месяца), дизельного топлива - почти на 17% (на 490 тыс. т за 25 суток месяца). При этом экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива по сравнению с январем 2023 года сокращен на 37% и 23%, соответственно", - сообщили в Минэнерго РФ.

В министерстве отметили, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов Российской Федерации стабильная и находится под контролем. Во многом этого удалось достичь благодаря работе штаба Минэнерго, где координируются действия нефтяных компаний и транспортных организаций, направленные на стабильное обеспечение отгрузок нефтепродуктов с НПЗ и их доставки до региональных рынков.

Росстат сообщал, что стоимость бензина на АЗС России с 1 по 29 января 2024 года выросла на 0,54%. При этом уровень инфляции за тот же период был выше и составил 0,62%, следует из данных статистического ведомства. Таким образом, стоимость топлива не превысила общий по России уровень рост цен. Рост стоимости дизельного топлива за тот же период составил 0,09%, что почти в семь раз ниже уровня инфляции.

Кроме того, по последним данным Росстата, производство автомобильного бензина в России по итогам 2023 года выросло на 3,9%, до 44 млн тонн, дизельного топлива - на 4,1%, до 88,2 млн тонн.

При этом в декабре выпуск бензина вырос на 6,9% год к году, до 4,1 млн тонн (на 8,1% больше ноября 2023 года), дизельного топлива было произведено 7,7 млн тонн, это на 1,3% меньше показателя декабря 2022 года, но на 5,3% больше, чем в ноябре 2023 года.