"Новатэк" восстановил работу терминала порта Усть-Луга

Как отметили в Минэнерго, пожар на нефтебазе в Туапсе и на терминале в Усть-Луге не сказались на ситуации с топливообеспечением российских потребителей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Новатэк" восстановил работу в терминале в порту Усть-Луга в Ленинградской области после ликвидации возгорания, которое произошло ночью 21 января, сообщили журналистам в Минэнерго. Там отметили, что пожар на нефтебазе в Туапсе и на терминале в Усть-Луге не сказались на ситуации с топливообеспечением российских потребителей, поскольку объекты являются экспортоориентированными.

"Дополнительно отмечаем, что в настоящее время работа терминала порта Усть-Луга восстановлена, а нефтеперерабатывающие заводы в Туапсе и Усть-Луге ориентированы на экспорт нефтепродуктов и не участвуют в обеспечении внутреннего рынка моторными топливами 5 экологического класса", - добавили в Минэнерго.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные систему отслеживания судов LSEG сообщило, что "Новатэк" частично возобновил отгрузку продукции на терминале в порту Усть-Луга в Ленинградской области после ликвидации возгорания. По информации LSEG, в 2023 году из порта Усть-Луга в Азию было отгружено 5,2 млн тонн нафты, из них 2,8 млн тонн поступило с терминала "Новатэка".

Ранее сообщалось, что 21 января в производственном комплексе "Новатэк - Усть-Луга" произошло возгорание объектов. По предварительной информации, оно стало следствием внешнего воздействия. 22 января пожар был ликвидирован.

"Новатэк - Усть-Луга" - комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга на Балтийском море позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом.