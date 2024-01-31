РФ в 2024 году полностью обеспечит свой рынок топливом с учетом экспорта и ремонтов НПЗ

В Минэнерго сообщили, что уже сформированы достаточные объемы запасов для стабильного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объемы производства топлива в РФ полностью покроют в 2024 году спрос на внутреннем рынке, даже с учетом ремонтов НПЗ и объемов, отправляемых на экспорт, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

"Актуализированные ежемесячные производственные планы и балансы производства и распределения моторных топлив на 2024 год показывают, что выработка автомобильного бензина и дизельного топлива полностью покрывает потребности внутреннего рынка с учетом плановых ремонтов и экспортных поставок в дружественные страны", - отметили в министерстве.

Там добавили, что уже сформированы достаточные объемы запасов для стабильного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка: по автомобильным бензинам - 1,9 млн тонн, по дизельному топливу - 3,9 млн тонн, что на 16% и 7% выше, чем в январе 2023 года.

По данным Росстата, производство автомобильного бензина в России по итогам 2023 года выросло на 3,9% - до 44 млн тонн, дизельного топлива - на 4,1%, до 88,2 млн тонн. При этом в декабре 2023 года выпуск бензина вырос на 6,9% в годовом выражении - до 4,1 млн тонн (на 8,1% больше, чем в ноябре 2023 года), дизельного топлива было произведено 7,7 млн тонн (на 1,3% меньше декабря 2022 года, но на 5,3% больше, чем в ноябре 2023 года).

Производство кокса и нефтепродуктов в декабре 2023 года снизилось на 1,5%, однако в целом за год выросло на 2,6%. Выпуск топочного мазута в декабре вырос на 2,3% - до 3,7 млн тонн, за 2023 год увеличилось на 3,4% и составило 42,3 млн тонн.