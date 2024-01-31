Восстановление исторического центра Мариуполя завершится к осени 2024 года

По информации ППК "Единый заказчик", ведутся работы на более 3,8 тыс. объектов в Донбассе и Новороссии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Реставрация и восстановление исторического центра Мариуполя завершатся к осени 2024 года, сообщил генеральный директор публично-правовой компании (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.

"Это порядка 70 строений, которые имеют абсолютную архитектурную ценность. <…> Уже сегодня, когда проезжаешь, на контрасте видно, как идет динамика восстановления, а буквально через полгода, к осени, весь город и весь центр будут очень красочными", - сказал он, выступая в ТАСС на пресс-конференции, посвященной трехлетию ППК "Единый заказчик в сфере строительства".

По словам Оганесяна, завершение всех работ в Мариуполе является одним из ключевых проектов 2024-2025 годов. "Наша задача - восстановить в этом году исторический центр по чертежам, по фотографиям ровно в том виде, в каком эти здания были. Они очень сильно разрушены, большинство зданий мы фактически собираем из руин", - пояснил он.

Руководитель "Единого заказчика" отметил, что в таких проектах счет идет буквально на дни. "Очень много зданий мы вернули из так называемого "сноса". Более 300 зданий мы сегодня восстанавливаем, это десятки тысяч квартир. Буквально еще несколько месяцев, и люди будут жить в своих квартирах, а не ждать в пунктах временного размещения, когда им дадут новое жилье", - добавил он.

По информации представителя организации, работа "Единого заказчика" в новых регионах России началась менее двух лет назад. "За это время Мариуполь стал совершенно другим. Это сегодня один из ведущих городов страны, который развивается такими же темпами, как Москва и другие крупные города страны", - заявил он.

По данным ППК "Единый заказчик", в настоящее время он ведет работы на более 3,8 тыс. объектов в новых регионах. Полностью восстановлено более 1,6 тыс. объектов. Основные работы ведутся в ДНР (Мариуполь, Волноваха, Макеевка) - 3 тыс. объектов.