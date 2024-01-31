Российский рынок акций закрылся умеренным ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи вырос до 3 214,19 пункта, РТС - до 1 125,63 пункта

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду демонстрировал умеренную растущую динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,57%, до 3 214,19 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,28%, до 1 125,63 пункта. Курс юаня вырос на 0,062%, до 12,50 рублей, доллар - на 0,297%, до 90,017 рублей, евро - на 0,07%, до 97,57 рублей.

"Индекс Мосбиржи закреплялся выше круглой отметки в 3 200 пунктов. Цены на нефть и курс рубля значимо не изменились, настрой участников торгов мог улучшиться на фоне заявлений ЦБ о перспективах снижения ключевой ставки", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон остается сложным. "Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг Китая, опубликованные сегодня, в целом совпали с ожиданиями аналитиков. Тем не менее активное снижение в китайских акциях продолжилось. Сказываются как замедление экономики КНР в последние месяцы, так и кризис на рынке недвижимости", - добавил эксперт.

На глобальных рынках инвесторы ждут итогов сегодняшнего заседания ФРС по процентной ставке. Изменений в части ставок не предвидится, однако риторика регулятора может повлиять на настроения.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке без новостей оказались привилегированные акции "Мечела" (+4,8%). Лидерами понижения оказались бумаги группы Polymetal (-5,2%), возможно, в связи с неопределенностью относительно будущих дивидендов группы после завершения перерегистрации в Казахстане, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на 1 февраля

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 1 февраля - 3 150 - 3 250 пунктов, по курсу рубля к доллару - 88-91 рублей. По оценке Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи переместится в коридор 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль может показать динамику в диапазоне 89-91 рублей, евро/рубль - в коридоре 96-98 рублей, пара юань/рубль - в интервале 12,3-12,7 рублей.

Завтра состоится заседание Банка Англии по ставке, а мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет онлайн-встречу, представители альянса обсудят текущую ситуацию на нефтяном рынке. Из важной статистики четверга эксперты отметили данные по еврозоне - предварительный индекс потребительских цен (ИПЦ) за январь и индекс деловой активности в производственном секторе (PMI). На американском рынке выйдет отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Квартальные финансовые результаты завтра представят Apple, Amazon.com, Merck&Co. Акционеры Qiwi на всеобщем собрании обсудят продажу российского бизнеса.