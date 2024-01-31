Доля убыточных организаций в России в январе - ноябре снизилась до 26,1%

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 73,9% против 72,4% годом ранее, следует из материалов Росстата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - ноябре 2023 года уменьшилась до 26,1% против 27,6% за аналогичный период 2022 года, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 73,9% против 72,4% годом ранее.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил составил 32 071,8 млрд рублей, или 130,2% к январю - ноябрю 2022 года.

В частности, 43,7 тыс. организаций получили прибыль в размере 36 166,5 млрд рублей, что на 25,7% превышает значение соответствующего периода 2022 года; убыток - 15,5 тыс. организаций на сумму 4 094,7 млрд рублей, что на 3,1% выше значения января - ноября 2022 года.