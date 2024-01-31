В Венгрии заявили, что сохранят запрет на импорт аграрной продукции с Украины

По словам главы Минсельхоза Венгрии Иштвана Надя, решение приняли, несмотря на предложение Еврокомиссии продлить отмену таможенных пошлин для украинских продуктов до июня 2025 года

БУДАПЕШТ, 31 января. /ТАСС/. Венгрия оставит в силе запрет на импорт зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на предложение Еврокомиссии продлить отмену таможенных пошлин для украинских продуктов еще на один год, до июня 2025 года. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

"В нынешней ситуации венгерские фермеры по-прежнему могут полагаться только на правительство, поэтому Венгрия сохранит национальный запрет на импорт продукции с Украины до тех пор, пока не будет достигнуто соответствующее международное решение", - говорится в заявлении главы Минсельхоза, опубликованном на сайте этого ведомства.