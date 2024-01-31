ФАС: часть ВИНК не полностью выполняет рекомендации о поставках топлива на рынок РФ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Часть крупных нефтяных компаний не в полном объеме исполняет рекомендации о дополнительных поставках топлива на российский внутренний рынок. Это может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности продаж топлива через биржу, говорится в сообщении ФАС.

Служба отметила, что сейчас вертикально-интегрированные нефтяные компании соблюдают обязательные нормативы продаж топлива через биржу. Кроме того, Минэнерго России ежемесячно доводит до нефтяных компаний рекомендации о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже, добавили в ФАС.

"Однако в настоящее время ряд ВИНК не выполняют их в полном объеме, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах", - подчеркивается в сообщении.