Рост промпроизводства в РФ в 2023 году стал одним из самых высоких за десятилетие

По словам директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Льва Денисова, "высокая динамика в отраслях, ориентированных на внутренней спрос, показывает, что экономика развивается в соответствии с целями, поставленными президентом"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Рост промышленного производства в России по итогам 2023 года на 3,5% стал одним из самых высоких за последнее десятилетие. Об этом заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов.

"Рост промышленного производства в РФ по итогам 2023 года на 3,5% стал одним из самых высоких результатов за последнее десятилетие (исключение только постковидный восстановительный рост в 2021 году)", - отметил он, его цитирует пресс-служба МЭР.

Эти цифры, по словам Денисова, подтверждают не только успешное завершение адаптации предприятий к сложившимся внешнеэкономическим условиям, но и наличие ресурсов для дальнейшего развития.

"Высокая динамика в отраслях, ориентированных на внутренней спрос, показывает, что экономика развивается в соответствии с целями, поставленными президентом, с опорой на собственный потенциал. В то же время рост в экспортных отраслях свидетельствует, что российские товары после переориентации на новые рынки по-прежнему востребованы за рубежом, и мы остаемся важной частью глобальной экономики", - отметил он.