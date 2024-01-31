"Лукойл" остановил прокачку по промысловому нефтепроводу в Коми из-за разгерметизации

Угрозы попадания нефтесодержащей жидкости в воду нет, отметили в компании

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Лукойл-Коми" остановил прокачку по промысловому нефтепроводу в Коми из-за разгерметизации, угрозы попадания нефтесодержащей жидкости в воду нет, говорится в сообщении компании.

"При плановом ежедневном обходе персоналом нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть" обнаружена разгерметизация нефтепровода "Пункт подготовки и сбора нефти "Ярега - приемно-сдаточный пункт "Ухта" на территории МО "Ухта" в республике Коми", - отмечается в сообщении.

Персонал нефтепромысла остановил прокачку по нефтепроводу, ведутся ликвидационные работы. "Угрозы попадания нефтесодержащей жидкости в водные объекты нет", - добавили в компании.