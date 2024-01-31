Объем средств на программу финоздоровления ОСК могут определить в июне 2024 года

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что в настоящее время специалисты ВТБ проводят аудит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Объем средств, который будет направлен на программу финансового оздоровления "Объединенной судостроительной корпорации", определят после аудита, ориентировочно - в июне 2024 года. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Объем средств на программу финансового оздоровления ОСК будет определен, когда будет полностью завершен аудит, который проводят специалисты ВТБ под руководством нового генерального директора Андрея Пучкова. Планируется завершить аудит ориентировочно в июне 2024 года. Тогда, по его итогам, на уровне правительства будет обсуждаться и приниматься соответствующее решение", - сказал Евтухов.

В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет государственного пакета акций ОСК.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России. В нее входят более 40 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, специализированных предприятий в 15 регионах России.