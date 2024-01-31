Экс-премьер Молдавии рассказал о закупке газа РФ по завышенным ценам у посредников

Ион Кику предупредил, что все скрытые схемы по закупке газа от предприятия "Энергоком" выйдут наружу"

КИШИНЕВ, 31 января. /ТАСС/. Правительство Молдавии обворовало граждан, закупая российский газ по завышенным ценам через европейских посредников. Об заявил бывший премьер республики Ион Кику, комментируя сообщение главы Молдовагаз Вадима Чебана, что в мае республика может вернуться к прямым закупкам газа у "Газпрома".

"В реальности это значит, что Молдавия будет закупать газ, но теперь без трех-четырех посредников, потому что мы тот же российский газ закупаем. Все эти скрытые схемы по закупке газа от предприятия "Энергоком" выйдут наружу", - сказал Кику в эфире телеканала "Эксклюзив-ТВ". Он подчеркнул, что Венгрия, Турция и другие страны продолжали закупать дешевый газ у России и не испытывали зимой никаких проблем, в то время, как Молдова покупала тот же газ через посредников, а власти утверждали, что добились независимости от "Газпрома".

"Это были выдуманные причины, этих мальчиков, желающих на этой схеме сделать миллионы евро. <...> Они сделали огромные деньги, это вторая "кража миллиарда", - сказал Кику, напомнив, как во времена правления коалиции проевропейских партий из банков страны был похищен $1 млрд, а бремя его возвращения власти возложили на население.

На этой неделе глава компании "Молдовагаз" заявил, что с мая Молдавия может вернуться к закупке газа у "Газпрома". Со своей стороны эксперт молдавского исследовательского института IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ представил исследование, по которому жители Молдавии платили за приобретенный у европейских посредников природный газ самую высокую цену среди стран Юго-Восточной Европы. Он подсчитал, что только за нынешний отопительный сезон было переплачено около $250 млн.

В республике тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - в четыре раза. Кризис спровоцировали акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного ее правящей Партией действия и солидарности, которых обвиняют в проведении антироссийской политики. По опросам социологов, подавляющее большинство жителей страны считает, что Санду должна отправиться в Москву, чтобы договориться о поставках газа по умеренным ценам.

С октября прошлого года "Газпром", который прежде был единственным поставщиком газа в республику, сократил суточный объем его подачи на 30%. В компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации молдавские власти заявили, что правый берег Днестра полностью перешел на закупки топлива у европейских поставщиков через государственное предприятие "Энергоком", а российский газ направляется для выработки электроэнергии на принадлежащую российской компании "Интер РАО" Молдавскую ГРЭС в Приднестровье, которая обеспечивает около 80% потребности Молдавии.

В новость внесена правка (21:31 мск) - передается с исправлением названия телеканала во втором абзаце, верно - "Эксклюзив-ТВ".