Минпромторг РФ предложил расширить эксперимент по маркировке на смартфоны

Эксперимент не повлияет на стоимость продукции, оборудование на время его проведения и коды маркировки предоставляются производителям бесплатно

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает включить в эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции смартфоны, стационарные телефоны и вычислительные портативные машины. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Кроме того, планируется продлить срок эксперимента, который стартовал 1 декабря 2023 года и должен был пройти до конца февраля 2025 года, до 30 апреля 2025 года. Соответствующий проект постановления разработан Минпромторгом и размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

"Минпромторг России предлагает дополнить перечень продукции, участвующей в соответствующем эксперименте, смартфонами, стационарными телефонами, вычислительными портативными машинами и другой продукцией. Вместе с тем будет продлен и срок эксперимента - до 30 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, маркировка электронных изделий защитит потребителей от приобретения подделок.

"Мы говорили, что после старта эксперимента в отношении светотехники планомерно будем развивать маркировку и других электронных изделий. Маркировка потребительской электроники призвана защитить российских граждан от покупки подделки, а также отсечь от госзакупок производителей, которые лишь делают вид, что производят товары в России. Это даст серьезный стимул для развития отечественного производства техники", - отметил Шпак.

Эксперимент не повлияет на стоимость продукции, оборудование на время его проведения и коды маркировки предоставляются производителям бесплатно, рассказали в Минпромторге.