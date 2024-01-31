В Тюмени уменьшилось время реализации технологических решений в нефтегазовом кластере

Губернатор региона Александр Моор отметил, что срок от идеи до эксплуатации сократился в четыре раза - с двух лет до шести месяцев

ТЮМЕНЬ, 31 января. /ТАСС/. Срок от идеи до эксплуатации технологических решений компаний Тюменского нефтегазового кластера на объектах заказчиков уменьшился в четыре раза - с двух лет до шести месяцев благодаря выстроенным в кластере операционным цепочкам между предприятиями. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе пресс-конференции об итогах социально-экономического развития региона в 2023 году и планах на ближайшую перспективу.

"У [Тюменского нефтегазового кластера] подписано соглашение с "Газпромнефтью", когда кластер по заказу "Газпрома", отвечая на их технологические вызовы, предлагает технологические решения. <…> Очень важно, что если раньше от момента идеи до момента эксплуатации уже на объектах заказчика проходило два года, мы договорились, и сегодня этот срок сокращен до шести месяцев. И мы видим обратную связь с заказчиком, что такая схема работает и им нравится", - сказал он.

Глава региона отметил, что сокращение срока реализации технических решений способствовала выстроенная схема технологических цепочек между предприятиями из разных регионов внутри кластера. Основными задачами и вызовами для нефтегазового кластера является для решения по ремонту импортного нефтегазового оборудования по разработке новое оборудование взамен тому, которое ушло с российского рынка.

Моор добавил, что компании кластера в течение 2023 года представили для заказчиков около 100 технических решений, отвечающих нуждам нефтегазовой сферы.

Ранее в интервью ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия", губернатор сообщал, что количество участников нефтегазового кластера Тюменской области достигло 143, они представляют 22 региона России. По его словам, общая сумма выручки компаний, входящих в данный кластер, по итогам 2023 года составила 2,5 трлн рублей.

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке правительства Тюменской области и ЯНАО, структура объединяет крупнейшие добывающие компании, предприятия - производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации. В ноябре 2021 года кластер включен во Всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ, признан крупнейшим отраслевым в стране, реализует задачи по импортозамещению. В сентябре 2022 года в него входило более 80 участников из 15 регионов РФ.