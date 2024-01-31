ТМК получила согласие держателей евробондов на альтернативные виды платежей

Ставка купона составит 4,3%, сообщили в компании

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) получила согласие на внесение изменений в условия еврооблигаций на сумму $500 млн с датой погашения в 2027 году и ставкой купона 4,3%, следует из сообщения компании.

Ранее компания объявляла, что проведет опрос держателей евробондов на сумму $500 млн, ставкой купона со ставкой 4,3% и со сроком погашения в 2027, чтобы согласовать замену трасти и возможный вариант прямых выплат в рублях по еврооблигациям.

"Заемщик настоящим уведомляет, что 25 января 2024 года держателями облигаций была принята внеочередная резолюция. Начиная с 26 января 2024 года, документы по сделке считаются измененными и изложенными в новой редакции, как это предусмотрено предложениями соответственно", - сообщила компания.

Эмитент выносил на голосования изменения в эмиссионную документацию, согласно которым, если из-за санкционных ограничений ТМК не сможет выполнить обязательства по стандартной схеме, то сможет произвести прямые выплаты по облигациям в рублях тем держателям, чьи права учитываются в российских депозитариях.