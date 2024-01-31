ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

Регулятор не считает целесообразным снижать целевой диапазон ставки, пока не появится больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%

ТАСС, 31 января. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет (федеральный комитет по операциям на открытом рынке, FOMC - прим. ТАСС) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%", - говорится в сообщении.

В ФРС не считают целесообразным снижать целевой диапазон ставки, пока не появится больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%. "При рассмотрении любых корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам комитет будет тщательно оценивать поступающую информацию, перспективы и баланс рисков", - пояснили там. Оценки FOMC будут учитывать широкий спектр информации, включая условия на рынке труда, инфляционное давление и ожидания, а также финансовые и международные события.

Комитет также продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными, согласно ранее объявленному плану.

Решение по ставке единогласно приняли все члены комитета. Публикация итогов следующего заседания состоится 20 марта и будет сопровождаться обновленным среднесрочным прогнозом.