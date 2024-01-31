Хуснуллин заявил, что более 500 банковских отделений работают в Донбассе и Новороссии

В них открыто более 5 млн банковских счетов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Свыше 500 банковских отделений работают в Донбассе и Новороссии, в них открыто более 5 млн банковских счетов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.

"У нас постепенно развивается финансовая сфера, открыто более 500 банковских отделений, 86 тыс. счетов юридических лиц и 4,9 млн счетов физических лиц", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что в этих регионах активно идет работа по вопросам создания свободной экономической зоны (СЭЗ). Законодательная поддержка позволяет наращивать число участников СЭЗ.