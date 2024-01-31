Рубль на Мосбирже за январь укрепился по отношению к основным валютам

Курс доллара к рублю по итогам января 2024 года снизился на 0,38%, курс евро - на 2,06%, курс юаня - на 0,88%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Рубль на торгах Мосбиржи в январе укрепился по отношению к основным валютам. Так, курс доллара к рублю по итогам января 2024 года снизился на 0,38%, курс евро - на 2,06%, курс юаня - на 0,88%. Об этом свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Московской биржи 31 января 2024 года в сравнении с показателями 29 декабря 2023 года.

В период с 3 по 15 января рубль умеренно рос к доллару, и 16 января американская валюта достигла своего максимума за месяц и составляла 92,87 рублей. Затем доллар с 17 по 24 января торговался в диапазоне 87,59-89,65 рублей. К концу месяца американская валюта демонстрировала умеренный рост, и к 29 января преодолела отметку в 90 рублей впервые с 16 января. Всего за январь доллар снизился на 34,25 коп. - до 90,02 рублей с уровня в 90,36 рублей.

Евро в начале января слабел по отношению к рублю. В период с 3 по 15 января валюта снижалась, и к 16 января опустилась до 94,7 рублей. С 17 по 22 января евро торговался в диапазоне 95,05-97,8 рублей, а в последние дни месяца валюта демонстрировала умеренный рост. Итоговое снижение за месяц достигло 2 руб. 4,75 коп. - до 97,58 рублей с отметки в 99,62 рублей.

С 3 по 8 января курс юаня находился в диапазоне 12,573-12,775 рублей. К 9 января китайская валюта опустилась ниже 12,5 впервые с 29 декабря 2023 года. Затем валюта ускорила снижение и к 16 января достигла своего минимума за месяц - 12,098 рублей. После 17 января китайская валюта перешла к умеренному росту. Всего за месяц юань снизился на 11,05 копеек - до 12,501 рубля с уровня 12,612 рубля.