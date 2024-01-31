Маркировку растительных масел и кормов для животных планируют начать с 1 октября

Минпромторг подготовил проект постановления о поэтапном введении с сентября маркировки отдельных видов технических средств реабилитации

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает начать обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов пищевых растительных масел и масложировой продукции (подсолнечное, оливковое, арахисовое, пальмовое и так далее), а также кормов для животных, упакованных в потребительскую упаковку, с 1 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота растительных масел и кормов для животных начнется с 1 сентября 2024 года.

С 1 октября 2024 года нанесение кодов маркировки станет обязательным для продукции в стеклянных и полимерных упаковках и для сухих кормов и лакомств для животных. С 1 февраля 2025 года маркировка станет обязательной для масла в остальных видах упаковки, с 1 марта 2025 года - для остальных видов кормов.

Кроме того, Минпромторг РФ подготовил проект постановления о поэтапном введении с 1 сентября 2024 года маркировки отдельных видов технических средств реабилитации: трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни, части и принадлежности протезов, функциональные узлы и ортезы, противопролежневые матрацы и подушки, специальные средства при нарушениях функций выделения, кресла-стулья с санитарным оснащением.

Министерство напомнило, что с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года проходит добровольный эксперимент по маркировке кормов для животных, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействия с информационной системой маркировки.