Кредитор Hewlett-Packard Enterprise вновь пытается признать его банкротом

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Компания "Про фактор", занимающаяся предоставлением финансовых услуг, пытается через суд признать банкротом российское юрлицо компании Hewlett-Packard Enterprise, следует из уведомления на портале "Федресурс". Это не первое такое намерение - кредитор уже пытался обанкротить производителя серверов и СХД в декабре 2022 года.

"ООО "Про фактор" как кредитор должника сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО "Хьюлетт паккард энтерпрайз" банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности в размере более 300 000 рублей", - говорится в сообщении, которое кредитор опубликовал на "Федресурсе".