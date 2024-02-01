Тариф на прокачку российской нефти через Белоруссию вырос на 10,2%

Индексацию тарифов осуществили в рамках решения Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Белоруссия повысила тарифы на транзит нефти через свой участок нефтепровода "Дружба" для России на 10,2%, из Казахстана в Европу - на 38%. Индексация тарифов осуществлена в рамках решения Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

Согласно постановлению, ставки для транспортировки нефти из России в Венгрию, Словакию и Чехию (по участку Унеча (Высокое) - Броды, от границы с РФ в направлении Украины) увеличены на 10,2%. Новая цена транзита нефти из РФ составила 215,78 российского рубля за тонну. Тариф для транзита казахстанской нефти до Польши и далее в Германию (по трубопроводу Унеча (Высокое) - Адамова Застава, от границы с РФ до границы с Польшей) увеличен на 38%, до 629,26 российского рубля. Тариф на прокачку нефти для внутреннего рынка Белоруссии (на заводы "Нафтан" и Мозырский НПЗ) проиндексированы также на 10,2%.

В министерстве подчеркнули, что "в отношении транзитных направлений тарифы проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений".

В прошлом году белорусская государственная компания "Гомельтранснефть Дружба" предлагала увеличить тарифы на транзит по южной части нефтепровода "Дружба", по которой идет российская нефть, на 14,5%, по северной части (с казахстанской нефтью) - на 43%. При этом компания объяснила необходимость повышения ставок снижением грузооборота в пять раз, поскольку Польша и Германия больше не покупают российскую нефть. В Германию казахстанская нефть поставляется через Россию, Белоруссию и Польшу.