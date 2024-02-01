Новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии приступает к работе с 1 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приступает к работе с 1 февраля. Этот состав был утвержден Высшим Евразийским экономическим советом (ВЕЭС) на заседании 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

Председателем коллегии ЕЭК тогда был утвержден представитель Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев. На этом посту он сменил представителя Белоруссии Михаила Мясниковича, который был председателем коллегии ЕЭК с начала 2020 года.

Что касается других изменений в составе комиссии, утвержденных на заседании ВЕЭС 25 декабря, стоит отметить, что новыми членами стали Гоар Барсегян, занявший пост министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК вместо Артака Камаляна, Валентин Татарицкий, сменивший Виктора Назаренко на посту министра по техническому регулированию, а также Максим Ермолович, назначенный министром по конкуренции и антимонопольному регулированию вместо Бахыта Султанова, который в свою очередь был назначен министром по экономике и финансовой политике ЕЭК.

Свои посты сохранили министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, министр по торговле Андрей Слепнев, министр по таможенному сотрудничеству Эльдар Алишеров, министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев, а также министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Варос Симонян.

ЕЭК является постоянно действующим наднациональным регулирующим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и имеет два уровня управления. Совет комиссии осуществляет общее руководство ее деятельностью и состоит из пяти представителей, занимающих в национальных правительствах должность вице-премьера. Коллегия ЕЭК является исполнительным органом, ее членов и председателя назначают сроком на 4 года решением ВЕЭС.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. С 1 января 2024 года председательство в органах ЕАЭС перешло к Армении вместо председательствовавшей в 2023 году России.