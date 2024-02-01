В России вступил в силу закон о зеленых сертификатах на электроэнергию

Документ предусматривает введение в законодательство об электроэнергетике таких понятий, как атрибуты генерации и сертификаты происхождения электроэнергии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Закон, вводящий в России систему сертификации происхождения электроэнергии, вступает в силу 1 февраля.

Он предусматривает введение в российское законодательство об электроэнергетике таких понятий, как атрибуты генерации и сертификаты происхождения электроэнергии.

Атрибуты генерации - это права, которые возникают при производстве электроэнергии на возобновляемых и низкоуглеродных источниках, их получает владелец электростанции. Атрибуты можно передавать по договору вместе с электроэнергией, либо оформить сертификат, который их удостоверяет. Таким образом, сертификат - документ, подтверждающий права конкретного потребителя на определенный объем атрибутов, который можно хранить и передавать отдельно от электроэнергии.

Закон предполагает создание специальной организации, которая возьмет на себя ведение большей части бизнес-процессов - "Центра энергосертификации". Организация создана на базе НП "Совет рынка" и будет заниматься ведением реестра атрибутов генерации и выдачей сертификатов происхождения электроэнергии.

Чтобы воспользоваться системой сертификации происхождения электроэнергии, нужно заключить договор с оператором реестра - "Центром энергосертификации" - и зарегистрироваться в системе. Также покупка будет доступна через сбытовые компании или других посредников. Чтобы использовать сертификат по назначению, его владелец должен дать оператору реестра поручение погасить его. С момента, когда запись внесена в реестр, он имеет право говорить о "зелености" своего потребления электроэнергии, в том числе публично, и применять "зеленую" маркировку продукции.

Ранее комитет Госдумы по энергетике сообщал, что принятые меры будут способствовать стимулированию добровольного спроса на электроэнергию, производимую на основе использования ВИЭ и на низкоуглеродных генерирующих объектах. При этом наличие системы сертификации повысит уверенность инвесторов, участвующих строительстве объектов возобновляемой и низкоуглеродной генерации.