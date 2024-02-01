Reuters: ЕК обсудит детали новых санкций против России со странами Евросоюза

Как передает агентство, возможны новые секторальные меры, такие как ограничения на импорт

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начнет в субботу обсуждение со странами - членами Европейского союза деталей предлагаемого 13-го пакета санкций против РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, неофициальные встречи и обсуждения на высоком уровне станут последним шагом перед тем, как ЕК официально представит новый пакет мер против России для обсуждения и голосования в Евросовете.

Ожидается, что предложение будет включать меры по борьбе с обходом санкций со стороны России и расширение санкционных списков физических и юридических лиц.

Один из источников агентства добавил, что возможны новые секторальные меры, такие как ограничения на импорт. Польша и страны Балтии призывают ввести запрет на импорт российского алюминия и сжиженного природного газа, пишет Reuters.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. По информации агентства, ограничения, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран сообщества. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом рестрикций. Впоследствии представитель ЕС подтвердил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.