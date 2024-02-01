Во Владивостоке за 2023 год выпустили 500 тыс. таможенных деклараций

Показатель на 11,5% выше, чем в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования; ЦЭД) за прошедший год выпустил 503,9 тыс. деклараций, что стало новым рекордным показателем. Выпуск увеличился на 11,5%, сообщает пресс-служба Владивостокской таможни.

"В 2023 году Владивостокский центр электронного декларирования поставил очередной рекорд, выпустив 503,9 тыс. деклараций. Значение минувшего года превышено на 11,5%. Справиться с растущим декларационным массивом помогает автоматизация процессов обработки деклараций. Количество деклараций, выпущенных в автоматическом режиме, выросло на 15% и составило 164 тыс. деклараций", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, дальнейшего бурного роста потока товаров и количества деклараций в текущих условиях не ожидается. Аналогичные темпы роста количества выпускаемых деклараций фиксируются на протяжении последних трех лет. "Обусловлено это в первую очередь предельной расчетной нагрузкой логистических возможностей, инфраструктуры портов и транспортных сетей", - уточнили в таможне.

При этом доля деклараций, выпущенных в течение четырех часов с момента регистрации, в 2023 году увеличилась с 83,3% до 86,5%. Основная задача ЦЭД - поднять долю таких деклараций до 90%. По словам начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрия Ладыгина, объем грузооборота растет по всей зоне работы управления.

"Работа Дальневосточного таможенного управления в 2023 году характеризуется общим увеличением объемов грузооборота до уровня 210,7 млн тонн, что на 11% больше, чем в 2022 году. Не могу не отметить высокий уровень развития автоматизации совершения таможенных операций. Сейчас в таможенных органах ДВТУ каждая третья декларация на товары и транзитная декларация выпускаются в автоматическом режиме", - рассказал ТАСС Ладыгин.