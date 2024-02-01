Центробанк Бразилии понизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня за два года

Показатель составил 11,25% годовых

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 февраля. /ТАСС/. Комитет по монетарной политике Центробанка Бразилии в пятый раз подряд понизил ставку рефинансирования на 0,5 п. п., до 11,25% годовых, это рекордно низкое значение с марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Серия последовательных решений о снижении ставки привела к тому, что сегодняшнее значение в 11,25% годовых стало самым низким за два года", - говорится в публикации на сайте регулятора.

Ставка Selic ЦБ Бразилии является основным инструментом, с помощью которого регулятор контролирует инфляцию. Следующее заседание комитета по монетарной политике ЦБ состоится в начале марта. На нем следует ожидать очередного понижения ставки в случае сохранения текущей макроэкономической конъюнктуры, сообщает регулятор.

"При сохранении существующей тенденции члены комитета намерены и в дальнейшем продолжать политику по снижению ставки и считают такую меру необходимой для дальнейшего сдерживания инфляции", - подчеркивается в публикации.

По данным бразильского Института географии и статистики, среднегодовая инфляция в Бразилии в 2023 году составила 4,62% в год. Это самый низкий уровень с 2020 года.