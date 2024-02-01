В России может появиться биржевая торговля зелеными сертификатами

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Некоторые площадки намерены начать организованную торговлю зелеными сертификатами, рассматривается и запуск биржевой торговли, заявил ТАСС глава ассоциации "Совет рынка" Максим Быстров. Закон о введении системы сертификации происхождения электроэнергии вступает в силу в России с 1 февраля. По прогнозу Быстрова, спрос на "зеленые" сертификаты может составить половину от всей энергии, производимой на возобновляемых источниках и атомных станциях электроэнергии в России - 200 млн МВт-ч в год.

"Мы уже сегодня ведем предварительную работу с несколькими торговыми площадками, которые намерены заняться организованной торговлей сертификатами. Будем и дальше содействовать работе таких площадок, в том числе биржевых. Это откроет дополнительные возможности для покупателей", - сообщил Быстров.

Что такое зеленый сертификат

Зеленые сертификаты - инструмент, который подтверждает, что определенный объем электричества выработан с помощью ВИЭ. Его можно хранить и передавать отдельно от электроэнергии. При этом производитель имеет право выпустить и продать сертификаты лишь на тот объем электроэнергии, который он может произвести.

По словам Быстрова, приобрести "зеленую" электроэнергию может любой желающий вне зависимости от объемов потребления. "На первом этапе, скорее всего, это будут предприятия и организации. Однако рассчитываем, что через какое-то время сертификаты будут интересны и доступны также и обычным людям", - считает Быстров. Он добавил, что во многих странах на рынке сертификатов работают брокеры и трейдеры: они покупают инструменты для своих клиентов, которые по каким-то причинам не хотят делать это сами. В "Совете рынка" полагают, что такие посредники появятся и в России.

О востребованности зеленых сертификатов

В "Совете рынка" подчеркнули, что несмотря на все глобальные перемены, задача декарбонизации экономики, которую поставил президент России Владимир Путин, по-прежнему актуальна.

"Электроэнергетика у нас - это крупнейший эмиттер парниковых газов. В структуре генерации нужно увеличивать долю безуглеродных и низкоуглеродных источников, и здесь немалую роль способен сыграть добровольный спрос на низкоуглеродную электроэнергию", - подчеркивает Быстров. По его словам, спрос наблюдается уже в течение нескольких лет, однако до сих пор у потребителей не было надежных, общепризнанных инструментов для того, чтобы реализовать эту потребность.

"Государственные интересы здесь совпадают с целями бизнеса и рядовых потребителей. Наши крупные компании - металлургические, нефтехимические и другие - никуда не ушли, "зеленая" повестка осталась у них в числе приоритетов. У обычных людей, преимущественно молодых, тоже есть желание сделать свое потребление более ответственным, экологичным. Система сертификации позволяет тем и другим двигаться в этом направлении, открывает новые "зеленые" возможности", - отмечает Быстров.

Также в отдельную группу потенциальных потребителей можно вынести экспортеров, поскольку на азиатских рынках требования к углеродному следу продукции иногда даже более строгие, чем на Западе.

В то же время внедряемая система - добровольная, поэтому потенциал рынка атрибутов генерации и сертификатов будет развиваться постепенно, считают в "Совете рынка".

"Всего у нас в стране на возобновляемых источниках и атомных станциях каждый год производится около 400 млн МВт-ч - это предельный, максимальный объем рынка на сегодня. Если исходить из того, что потребители предъявят спрос хотя бы на половину этого объема, то в перспективе этот оборот может составить до 200 млн МВт-ч в год", - считают в ассоциации. При этом в 2022 году на оптовом рынке объемы продажи электроэнергии по прямым договорам на поставку с объектов низкоуглеродной и возобновляемой генерации составили более 70 млн МВт-ч.

Закон о зеленых сертификатах

1 февраля в России вступил в силу закон, который вводит систему сертификации происхождения электроэнергии - закон о зеленых сертификатах. Он предполагает создание специальной организации, которая возьмет на себя ведение большей части бизнес-процессов - "Центра энергосертификации". Организация создана на базе НП "Совет рынка" и будет заниматься ведением реестра атрибутов генерации и выдачей сертификатов происхождения электроэнергии.

Чтобы воспользоваться системой сертификации происхождения электроэнергии, нужно заключить договор с оператором реестра - "Центром энергосертификации" - и зарегистрироваться в системе. Также покупка будет доступна через сбытовые компании или других посредников. Чтобы использовать сертификат по назначению, его владелец должен дать оператору реестра поручение погасить его. С момента, когда запись внесена в реестр, он имеет право говорить о "зелености" своего потребления электроэнергии, в том числе публично, и применять "зеленую" маркировку продукции.

Производители электроэнергии, которые хотят инициировать выпуск сертификата, должны квалифицировать свой генерирующий объект как низкоуглеродный - процедура останется прежней, с 1 февраля ее проводит "Центр энергосертификации". При этом изменился порядок ее оплаты: если раньше производитель квалифицировал свой низкоуглеродный объект условно "бесплатно" - за это платил весь рынок через членские взносы в ассоциацию "НП Совет рынка", то теперь за квалификацию будет платить сама генерирующая компания.

О стоимости операций в реестре

За услуги "Центра энергосертификации" по ведению реестра "Советом рынка" установлены два типа платежей. "Базовая стоимость одной операции с атрибутами или сертификатами составит 2,5 рубля за МВт-ч. За передачу сертификата - 1 рубль за МВт-ч. В зависимости от выбранного способа оформления и передачи атрибутов нужно совершить несколько операций. Так, при передаче атрибутов генерации через "зеленый" двусторонний договор плата за услуги "Центра сертификации" составит 5 рублей за МВт-ч, а с помощью сертификата, если переход прав состоялся однократно, 6 рублей", - поясняет Быстров. Он добавил, что для профессиональных участников - пользователей реестра установлены также ежегодные платежи: за лицевой счет - 50 тысяч рублей в год, и за регистрацию генерирующих объектов в системе - 10 тысяч рублей в год за каждый объект.