В Хабаровском крае в 2023 году добыли 27,9 т золота

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Предприятия в Хабаровском крае добыли 27,9 тонны золота, обновив прошлогодний рекорд - 27,8 тонны. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

"Золотой" рекорд обновили горнодобывающие предприятия Хабаровского края. За год добыто 27,9 тонны этого драгметалла", - написал Дегтярев. По итогам 2022 года добыча золота в крае составила 27,8 тонны, регион по этому показателю входит в число ведущих в стране.

Губернатор сообщил, что в 11 районах края работает 41 золотопромышленная компания. Помимо золота, почти в два раза выросла добыча серебра, до 83,7 тонны, и на четверть вольфрама, до 100 тонн. Кроме того, было извлечено более 9 тыс. тонн меди и свыше 3 тыс. тонн олова в концентрате.

"Налоговые доходы в бюджет Хабаровского края по горнодобывающему комплексу превысили 13,4 млрд рублей", - уточнил глава региона.

Министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев ранее сообщал ТАСС, что в этом году планируется подтвердить запасы 5-6 месторождений золота, в том числе на флангах уже разрабатываемых. В следующем году завершатся геологоразведочные работы на месторождении Чульбаткан в районе имени Полины Осипенко.