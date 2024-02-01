Nikkei: отправка контейнера в Европу из Шанхая подорожала из-за вылазок хуситов

По данным газеты, цена повысилась у 2,8 раза

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Цена отправки стандартного грузового контейнера из Шанхая в Евросоюз из-за обострения военной обстановки в зоне Красного моря подскочила по состоянию на 26 января в 2,8 раза по сравнению с ситуацией в середине декабря. Она составила более $2,86 тыс., сообщает ведущая японская экономическая газета Nikkei. Отмечается, что это на 70% больше средней цены доставки контейнера из района Восточной Азии в Европу в период с октября 2009 года по октябрь 2023 года.

Резкий рост расценок связан с тем, что мировые судоходные компании стали избегать наиболее выгодной трассы через Красное море и Суэцкий канал, где суда подвергаются атакам со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". В результате, как сообщает Nikkei со ссылкой на статистику Международного валютного фонда, по состоянию на 25 января объем перевозок через Суэцкий канал упал на 55% по сравнению с ситуацией год назад. Одновременно на 66% выросли масштабы доставки грузов кружным путем через мыс Доброй Надежды на крайнем юге Африки, что приводит к резкому увеличению транспортных тарифов.

Nikkei предупреждает, что нынешняя ситуация станет заметным фактором инфляции, поскольку вызывает рост цен на широкий круг товаров, перевозимых между Европой и Восточной Азией.