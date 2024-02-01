В России заработал национальный стандарт индекса деловой репутации

Основной идеей является оказание дополнительной поддержки компаниям как в части упрощения ведения бизнеса, так и за счет предоставления более дешевого капитала

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Национальный стандарт индекса деловой репутации бизнеса (ЭКГ-рейтинг) вступил в действие в России. Соответствующий ГОСТ опубликован на сайте Росстандарта.

Стандарт предполагает оценку компаний по трем направлениям: "Экология" (степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов), "Кадры" (уровень оплаты труда, социальные и демографические программы, благотворительность) и "Государство" (налоговая история и деловая репутация, взаимодействие с бизнес-объединениями). Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия. В соответствии с полученными результатами компаниям будет присваиваться рейтинг от низшего C (до 30 баллов) до высшего AAA (от 101 балла), который будет находиться в публичном доступе.

Новый стандарт призван оценивать, в частности, соответствие бизнеса повестке, заданной президентом РФ Владимиром Путиным. Как подчеркивал ранее глава государства, важно, когда компании "конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают, за специалистов в их коллективах, реализуют проекты в социальной сфере, в области защиты окружающей среды".

Основной идеей рейтинга является оказание дополнительной поддержки компаниям как в части упрощения ведения бизнеса, так и за счет предоставления более дешевого капитала. Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров ранее отмечал, что власти приветствуют добросовестное поведение компаний "не просто словами, а <...> участием в контрактах, авансированием, кредитованием и так далее".

Рейтинг был разработан по инициативе полпреда президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева при участии Счетной палаты, Финансового университета при правительстве РФ, Института демографической политики им. Д. И. Менделеева, Фонда Росконгресс и Российского союза промышленников и предпринимателей. В числе разработчиков стандарта также указана Федеральная налоговая служба. Как ранее отмечал Щеголев, "это достаточно хороший показатель здоровья компании". "Он, как нам кажется, в равной степени учитывает интересы бизнеса, государства и общества", - подчеркивал он.

Придание ЭКГ-рейтингу статуса национального стандарта позволит быстрее масштабировать такой подход на другие регионы и на системной основе оказывать поддержку ответственному бизнесу, отмечают авторы проекта.

Об истории проекта

ЭКГ-рейтинг был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году, где лидеры рейтинга получают режим наибольшего благоприятствования. В частности, соответствующие законы были приняты во Владимирской, Воронежской и Липецкой областях.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году были представлены результаты оценки 95 тыс. компаний уже по всей России. На презентации рейтинга тогда Щеголев подчеркивал, что он "в равной степени учитывает интересы бизнеса, государства и общества".