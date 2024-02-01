Россияне оплачивают безналичными способами две трети покупок

По данным IT-компании АТОЛ, доля оплат наличными деньгами составляет 36%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россияне в магазинах рассчитываются преимущественно без использования наличных денег - на подобные способы оплаты приходится почти две трети покупок в торговых точках, сообщили ТАСС в пресс-службе IT-компании АТОЛ (разработчик технологий для обмена товарами и услугами, один из ведущих операторов онлайн-касс в России).

Аналитики компании проанализировали почти 200 млн чеков по совершенным в 2023 году покупкам в физических магазинах. "Почти две трети (64%) покупок в магазинах оплачиваются безналичными способами. Доля же оплат наличными деньгами составляет 36%", - рассказали агентству по итогам исследования.

По данным компании, средняя сумма покупки в 2023 году составила 690 рублей. В пресс-службе АТОЛ также отметили, что среди россиян все популярнее становится услуга отправки электронного чека. Так, получение электронного чека при покупках выбирали в 29,06% случаев, что на 6,8 процентного пункта больше, чем за 2022 год. "Основная же часть продаж (70,94%) по-прежнему осуществляется с использованием бумажных чеков, позволяющих здесь и сейчас проверить состав и стоимость приобретаемых товаров", - добавили в компании.

Данные российских ретейлеров также показывают популярность безналичных форм оплаты покупок. В пресс-службе сети "Вкусвилл" сообщили ТАСС, что доля оплаты безналичным способом в магазинах компании в 2023 году составила 86,7%. По сравнению с 2022 годом показатель вырос на три процентных пункта.

"Безусловным лидером безналичной оплаты является Санкт-Петербург - 89,3%, за ним следует город Москва (86,8%). Но и в регионах покупатели также активно используют безналичные способы оплаты (83,2%)", - отметили в ретейлере.

По данным 2023 года, 39,6% покупателей во "Вкусвилле" при совершении покупки в магазинах выбирают электронный чек. При этом в компании отметили, что по сравнению с 2022 годом прослеживается снижение запросов чеков (в том числе электронных) на 3,9 процентного пункта. В сети пояснили: это связано с тем, что более 50% покупателей предпочитают на кассе вообще отказаться от печати чека. В пресс-службе X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") также указали, что доля безналичных платежей в торговых сетях ретейлера продолжает расти.

"В частности, в сети "Пятерочка" этот показатель по итогам 2023 года превысил 68%, увеличившись более чем на пять процентных пунктов относительно 2022 года. Это говорит о том, что все больше людей предпочитают расплачиваться картами или другими безналичными способами оплаты. Безналичные платежи не только упрощают процесс покупки для покупателей, но и способствуют увеличению товарооборота, стимулируют развитие технологий и улучшают качество обслуживания клиентов", - отметили в компании.