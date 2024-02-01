Роскачество обнаружило в консервах вместо сайры более дешевую сардину

В пресс-службе организации отметили, что в консервах торговой марки Sea miles "сайры не оказалось вовсе"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Роскачество провело исследование консервированной сайры и выявило в продукции торговых марок (ТМ) Sea miles и Spiro вместо сайры более дешевую тихоокеанскую сардину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"В консервах торговой марки Sea miles сайры не оказалось вовсе. На упаковке было указано, что продукция произведена из сайры и сардины тихоокеанской, однако в банке оказалась только последняя. Это чистой воды фальсификат. Другой пример подобной манипуляции - "имитация сайры". Эксперты исследовали ТМ Spiro "Натуральные рыбные консервы <…> из сардины тихоокеанской (иваси) - имитация сайры". В них действительно нет и намека на сайру", - говорится в сообщении.

Согласно определениям "натуральные рыбные консервы" и "натуральные консервы из рыбы с добавлением масла", при производстве такой продукции не предусматривается использование нескольких видов рыб, пояснила замдиректора департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ВНИРО Любовь Абрамова. Кроме того, по ее словам, эти виды рыб не сочетаются по органолептическим показателям и несопоставимы по цене.

Как отметили в Роскачестве, по итогам аналогичного исследования в 2021 году из 19 торговых марок ДНК сайры не обнаружили в продукции 11 брендов. Это может говорить об улучшении ситуации на рынке рыбных консервов.

Эксперты провели исследование консервированной сайры 19 популярных торговых марок. Все консервы произведены на территории России. По результатам проверки, лучшей признана продукция под брендами "Русский рыбный мир", "Рыбный стандартъ", "Лента", "Донская кухня", "Главпродукт" и "Торговый дом МС".

Другие нарушения

Консервы из сайры под торговыми марками "Преображенский рыбокомбинат" и "Преображение", закупленные у одного из продавцов интернет-магазина Ozon, являются контрафактом. Настоящий производитель товаров под этими брендами не имеет к ним отношения, подчеркнули эксперты. Представитель указанного в маркировке производства сообщил Роскачеству, что продукция не могла быть выпущена в 2022 году "Преображенским рыбокомбинатом", так как с марта 2019 года он не функционирует как отдельное юридическое лицо. Товар скрыт с продажи на маркетплейсе.

Кроме того, в консервах под брендом "Преображение" вместо заявленной в маркировке тихоокеанской сайры обнаружена дальневосточная сардина. Роскачество направило информацию о консервах "Преображенский рыбокомбинат" и "Преображение" в контрольно-надзорные органы. Выявлено, что рыбная продукция производилась в неустановленном месте и вводилась в обращение неустановленными лицами для сбыта на маркетплейсах.

Замечания у экспертов Роскачества были и по органолептическим показателям. В частности, в консервах "Марелео" присутствуют плавники и хвостовой плавник, наличие которого не допускается установленными нормативами. В продукции Spiro куски рыбы неплотно и неупорядоченно уложены, а в бульоне и на кусках рыбы есть белый крупитчатый налет.

В консервах "Примрыбснаб" присутствовал неприятный запах, который говорит либо о некачественном сырье, либо о нарушении технологического процесса производства. Сайра от "Беринг", имела легкую горечь во вкусе. В банках ТМ "Жемчужина Сахалина" над бульоном присутствовал маслянистый слой ярко-желтого цвета, неестественный для рыбного жира. Бульон и масло в консервах "Мореслав", Fish House, Spiro был темным, что тоже указывает на некачественное сырье, рассказали в организации.

Реакция производителей и торговых сетей

Производитель консервов Spiro сообщил, что в 2023 году в ходе проверок был выявлен факт уварки закладываемой рыбы. В связи с этим принято решение увеличить ее закладку. По остальным нарушениям выставлена претензия заводу-изготовителю. Торговая сеть "Лента" провела внутреннюю работу с поставщиком, продукция Sea miles снята с реализации в магазинах. Сеть "Глобус" по консервам "Примрыбснаб" провела претензионную работу с производителем, этой партии нет на остатках во всей сети. Ретейлеры "Перекресток", "Ашан" и "Дикси" провели работу с поставщиками по корректирующим мероприятиям.