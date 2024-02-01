В "Руспродсоюзе" заявили, что доля импортной соли на российском рынке выросла до 33,6%

По данным ассоциации, сейчас соль в РФ поставляют такие страны как Казахстан, Турция, Белоруссия, Азербайджан и Иран

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Доля импортной соли на российском рынке по итогам 2023 года выросла с 31,1% до 33,6%. Об этом ТАСС рассказали в ассоциации "Руспродсоюз".

"Доля импортной соли на рынке России по итогам 2023 года выросла с 31,1% до 33,6%", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, в настоящее время соль в Россию поставляют такие страны как Казахстан, Турция, Белоруссия, Азербайджан и Иран. При этом основными поставщиками по разным видам соли являются Белоруссия и Казахстан.

В ассоциации отмечают, что рост импорта связан со сложностями с подачей вагонов для отгрузки отечественной продукции и политикой ретейла. "Срок доставки порожних вагонов с момента заадресовки на заводы вырос с трех-пяти суток до 15-17 суток, что в некоторые периоды 2023 года вызывало снижение объемов отгрузки готовой продукции почти в два раза", - рассказал зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов.

Вторым фактором, влияющим на рост импорта, как сообщает ассоциация, являются предпочтения торговых сетей, которые ставят на полки зарубежную соль, либо продукцию компаний-перефасовщиков импортной соли, вместо соли российских добывающих предприятий.

"Однако мощностей отечественных производителей соли достаточно как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и для наращивания экспорта в дружественные страны. В ситуации сильнейший конкуренции отечественных и иностранных игроков, отраслевой союз призывает торговых операторов обращать внимание на российскую продукцию", - рассказали в ассоциации. В связи с этим "Руспродсоюз" готовит предложения по квотированию отечественной соли в ретейле в законопроект "Единой России" и Минпромторга о российской полке.