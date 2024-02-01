Хабаровску необходимо 5,8 млрд рублей на инфраструктуру к "Дальневосточному кварталу"

Для привлечения субсидии регион направил запрос в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Хабаровский край оценил затраты на строительство инфраструктуры к "Дальневосточному кварталу" в региональной столице в 5,8 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров.

"Острый вопрос о создании инженерной, транспортной инфраструктуры, подключении к городским сетям канализации. Для привлечения средств целевой субсидии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики на эти цели нами направлены в ведомство инвестиционные паспорта. Объем запрашиваемой субсидии составляет порядка 5,8 млрд рублей", - написал Сунгуров. В правительстве края ТАСС уточнили, что средства необходимы на инфраструктуру к "Дальневосточному кварталу".

Сунгуров уточнил, что в Хабаровске определен земельный участок общей площадью 128,1 га с градостроительным потенциалом 700 тыс. кв. м жилья. "Проект масштабный, поэтому его реализация будет проходить в два этапа. В рамках первого этапа уже проведен конкурсный отбор застройщика. Им стало ООО "СЗ Дальневосточный". Компания обязана построить более 311 тыс. кв. м жилья. Не менее 35% квартир будет выкуплено у застройщика для социальных нужд. Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства в объеме не менее 50 тыс. кв. м запланирован на конец 2026 года", - написал Сунгуров.

Одновременно начинается реализация второго этапа этого проекта. Для этого нужно было предоставить Корпорации развития Дальнего Востока земельный участок, расторгнув договор аренды с Хабаровским краевым АК ДОСААФ России. Договор расторгли в одностороннем порядке, обременение с участка сняли, землю отдали в аренду корпорации, добавил зампред. В марте 2024 года планируется провести конкурсный отбор инвестора-застройщика.

Программа "Дальневосточный квартал" разработана в 2021 году для поддержки проектов масштабной застройки в городах на Дальнем Востоке. В частности, она нацелена на создание нового уровня благоприятной городской среды и формирование условий для обеспечения жителей новым жильем по справедливой цене.