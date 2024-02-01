Объем добычи драгоценного металла по сравнению с 2022 годом сократился на 6%

ТАСС, 1 февраля. В Магаданской области в 2023 году добыли 47,9 тонны золота. Общие объемы добываемого драгоценного металла упали, но незначительно - на 6%, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии области.

"В 2023 году добыто 47,9 тонны золота. Добыча россыпного золота в области составила 16,3 тонны. Объем добытого рудного золота составил 31,7 тонны", - уточнили в министерстве.

В пресс-службе областного правительства уточнили ТАСС, что объемы добычи находятся примерно на одном уровне с прошлым годом - спад наблюдается незначительный. Объем добытого рудного золота составил 31,7 тонны в 2023 году - аналогично уровню добычи 2022 года. Рассыпного золота добыли на 17% меньше - 16,3 тонны против 19,6 тонны в 2022 году. Общая добыча золота сократилась на 6% - с 51 до 48 тонн.

Добыча драгметаллов играет ключевую роль в развитии Колымы и в среднесрочной перспективе останется приоритетной для региона. Горнодобывающая отрасль формирует почти две трети валового регионального продукта. Территория стабильно занимает первое место по добыче серебра, второе - по добыче золота в России и является лидером золотодобычи в Дальневосточном федеральном округе. Предприятия Колымы добывают более 6% мирового объема драгоценного металла.