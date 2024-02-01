В Якутии в 2024 году на охрану лесов направят свыше 2,7 млрд рублей

Из них 1 млрд 619 млн рублей выделят из федерального бюджета

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования, который направят в Якутии в 2024 году на охрану лесов, составит свыше 2,7 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии.

"В 2024 году свыше 2,7 млрд рублей будет направлено в Якутии на повышение эффективности предупреждения, возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушение", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что 1 млрд 619 млн рублей направят из федерального бюджета, 1 млрд 85 млн - из регионального. В 2023 году на эти цели было предусмотрено свыше 2,5 млрд рублей. "В этом году финансирование увеличилось за счет госбюджета республики - финансирование из федерального бюджета осталось на уровне прошлого года", - уточнили в министерстве.

В ходе годичного совещания Минэкологии Якутии министр экологии республики Евгений Перфильев сообщил, что в 2023 году зарегистрировано 823 лесных пожара, было привлечено свыше 10 тыс. человек и около 200 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В 2023 году лесные пожары зарегистрировали на площади свыше 1,4 млн га.