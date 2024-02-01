Физлица в РФ в 2023 году приобрели около 95 тонн инвестиционного золота

По итогам 2022 года объем покупок составил порядка 100 тонн, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Физические лица по итогам 2023 года приобрели около 95 тонн инвестиционного золота, по итогам 2022 года объем покупок составил порядка 100 тонн. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

"Под 100 тонн [инвестиционного золота купили физлица в 2022 году]. По 2023 году у нас окончательной цифры нет, но мы заметили, что год состоит из трех четвертей и одной четверти. И что покупка золота физическими лицами планомерно сокращалась в течение всего года, а потом резко выросла в четвертом квартале, и в итоге у нас по году цифра в районе 95 тонн, но она в значительной степени в четвертом квартале получилась. И это совпадение с введением пошлины с 1 октября нас озадачило", - сказал он.

При этом заместитель министра отметил, что спрос на золото остается очень высоким, и Минфин в январе наблюдал дефицит золотых слитков розничного размера.

Что касается возможных ограничений по вывозу золота физическими лицами за рубеж, то, по словам Моисеева, решение на текущий момент не принято, поскольку министерство следит за ситуацией с целью определить, является ли всплеск спроса на золото со стороны физлиц разовым явлением или устойчивой тенденцией.

"Насколько я помню, самый популярный слиток - это слиток весом сто грамм, следующий по популярность - один килограмм. Статистики у нас нет, но многие люди закладывают их в банковские ячейки, есть любители в огороде закопать. Но мы видели по таможенным данным и видели репортажи, когда люди были остановлены в терминалах международных аэропортов, пытаясь вывезти золото из страны. <…> Что это такое, как не попытка уйти от пошлины? Поэтому этим вопросом мы пристально занимаемся", - заключил Моисеев.

При этом замглавы Минфина уточнил, что популярность драгоценного металла среди россиян может объясняться тем, что спрос на золото в некоторой степени замещает спрос на доллары и, по мнению, Моисеева, спрос на драгметалл в дальнейшем продолжит расти.

Ранее заместитель министра сообщал, что Федеральная таможенная служба выступила с предложением ввести ограничения на экспорт золота физическими лицами.

С 1 октября в России действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, которые касаются в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, сахара, кондитерских изделий, какао, продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов, угля и удобрений. Как сообщало правительство РФ, мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Размер пошлины составляет 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 до менее 95 рублей за доллар, а 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно.