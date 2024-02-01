Ростех покажет более 100 российских разработок на оборонной выставке в Саудовской Аравии

В частности, можно будет увидеть тяжелый транспортник Ил-76МД-90А(Э) и танк Т-90МС, сообщили в пресс-службе госкорпорации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ростех на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии покажет более 100 разработок, включая тяжелый транспортник Ил-76МД-90А(Э) и танк Т-90МС. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"World Defense Show - это молодая выставка, которая проводится всего второй раз, но уже стала одним из ключевых событий для производителей вооружений из разных стран мира. Государства Ближнего Востока и Северной Африки проявляют высокий интерес к вооружению и военной технике, которая доказала свои характеристики в реальных боевых действиях и показала превосходство над продукцией наших конкурентов. <...> В этом году наша экспозиция будет включать более 100 разработок - практически весь спектр современных вооружений российского производства", - привели в пресс-службе слова главы корпорации Сергея Чемезова.

Там сообщили, что ключевым на выставке станет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Кроме того, в Саудовскую Аравию привезут боевую машину пехоты БМП-3 с динамической защитой и танк Т-90МС и стрелковое оружие концерна "Калашников": автоматы АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308, а также пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и снайперскую винтовку Чукавина. Кроме того, будет представлен барражирующий боеприпас "Куб" в экспортном варианте.

"Средства противодействия беспилотникам также вошли в экспозицию. В частности, холдинг "Высокоточные комплексы" покажет систему контроля воздушного пространства, которая способна отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерные дроны, и определять их тип, высоту полета, дистанцию до них", - сообщили там, добавив, что также холдинг привезет в Эр-Рияд зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э", противотанковый комплекс "Корнет" и управляемый снаряд "Краснополь-М2" калибром 155 мм.

Также посетители выставки смогут ознакомиться с малогабаритным реактивным огнеметом в термобарическом снаряжении МРО-А "Бородач", а также с авиационными бомбами специального назначения: П-50Т для обучения летного состава бомбометанию и М-6 (М6Т) - авиабомбу, имитирующую воздушную цель в пассивном радиолокационном и тепловом диапазонах, созданную для обучения личного состава военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны.

Международная выставка вооружений World Defence Show 2024 пройдет в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия) с 4 по 8 февраля.