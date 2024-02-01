Си Цзиньпин призвал к продвижению качественного развития китайской экономики

Председатель КНР потребовал совершенствовать методы экономического роста и пути повышения производительности, развивать новые отрасли промышленности, инновационные технологии

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин призвал продвигать качественное развитие китайской экономики с тем, чтобы ускорить переход к новой модели социально-экономического развития страны. Об этом, как передает агентство Xinhua, говорилось на состоявшемся в среду совещании Политбюро ЦК КПК, которое прошло под руководством Си Цзиньпина.

В последние годы, отметил Си Цзиньпин, научно-технические инновации Китая принесли плодотворные результаты, и эффективность инновационного развития становится все более очевидной. В то же время, добавил он, "по-прежнему существует большое количество факторов, ограничивающих качественное развитие, которым необходимо уделять большое внимание и эффективно устранять их".

Китайский лидер потребовал совершенствовать методы экономического роста и пути повышения производительности, развивать новые отрасли промышленности, инновационные технологии.

Как отмечают наблюдатели, в руководстве правящей партии продолжается подготовка к 3-му пленуму ЦК КПК двадцатого созыва, который, как предполагается, будет посвящен экономике. Отсрочка проведения пленума, который ожидался еще в октябре 2023 года, свидетельствует о продолжающейся внутрипартийной дискуссии по экономическим вопросам.