На Сахалине создадут китайскую компанию для возведения объектов на "Горном воздухе"

Как сообщили ТАСС в областном правительстве, развитие территории горнолыжного курорта "Горный воздух" имеет большое значение для всего региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Китайский инвестор создаст строительную компанию для возведения жилья и туристических объектов в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" на Сахалине, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Предприятие начнет оказывать услуги в 2024 году - строить жилые и нежилые здания, в том числе участвовать в реализации проектов других резидентов ТОР "Горный воздух" по созданию жилого квартала и гольф-поля, двух гостиниц", - рассказали в правительстве региона.

По словам генерального директора компании "Стройдомкомфорт" Цзинь Чэнэня, которая инвестирует 250 млн рублей в приобретение парка специальной техники для строительных работ, в 2024 году будет закуплена основная техника, среди которой автокраны, бетононасосы, экскаватор и погрузчик. Также приобретут и смонтируют бетонно-растворные узлы и линию для производства газоблоков. "После этого приступим к участию в строительстве жилья и коммерческой недвижимости на Сахалине. Будем оказывать услуги другим резидентам ТОР "Горный воздух", в частности, возводить жилой квартал и гольф-поле, четырехзвездочную гостиницу и гостиницу типа шале", - цитирует пресс-служба Цзинь Чэнэня.

Как сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области, развитие территории горнолыжного курорта "Горный воздух" имеет большое значение для всего региона, так как ежегодно спортивно-туристический комплекс обеспечивает один из основных потоков туристов на остров.

Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", расположенный в непосредственной близости от Южно-Сахалинска, считается одним из лучших мест для зимнего катания на лыжах и сноуборде на российском Дальнем Востоке. Он включает 35 километров трасс на горах Большевик и Красная, несколько канатных дорог. В настоящее время там реализуется ряд инвестиционных проектов, в результате которых курорт станет всесезонным и перейдет на интегрированную модель управления.