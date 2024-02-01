СМИ: Госдеп в ближайшие сутки заявит о разрешении поставить Индии 31 боевой дрон

По информации Hindustan Times, ВМС страны получат 15 БПЛА, в то время как сухопутные войска и ВВС южноазиатской республики - по 8

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент уведомит о продаже Индии 31 боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Predator в ближайшие 24 часа. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Источники издания в Вашингтоне подтвердили, что уведомление о готовности поставить Нью-Дели 31 беспилотник MQ-9B Predator будет направлено в ближайшее время. Согласно этой информации, ВМС Индии получат 15 БПЛА, в то время как сухопутные войска и ВВС южноазиатской республики - по 8.

В июне 2023 года Минобороны Индии сообщило, что официально одобрило закупку 31 боевого БПЛА MQ-9B SeaGuardian американского производства. По информации местных СМИ, эти БПЛА Индия намерена приобрести для трех видов вооруженных сил, поскольку аппараты могут выполнять различные функции, включая морскую разведку, борьбу с подводными лодками, атаки наземных целей и наведение на цель за горизонтом.

Индийские ВМС в 2020 году взяли в аренду два беспилотника Predator, чтобы использовать их для проведения разведки морских границ и проверить оперативные возможности американских БПЛА.