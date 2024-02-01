В Челябинской области увеличили объем субсидий на развитие сети ЭЗС в 2,7 раза

Объем финансирования составит 82,8 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Объем субсидирования создания быстрых электрозарядных станций для автомобилей (ЭЗС) в Челябинской области в 2024 году увеличен до 82,8 млн рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2023 году. За год сеть ЭЗС в регионе увеличат еще на 30 таких станций, сообщила ТАСС областной министр экономического развития Наталья Лугачева.

"В 2023 году в рамках программы субсидирования (31,09 млн рублей) ввели в эксплуатацию 13 быстрых ЭЗС мощностью 150 кВт, таким образом, на сегодняшний день в Челябинской области действуют 92 ЭЗС. А в 2024 году планируется ввести еще 30 таких ЭЗС. Объем финансирования составит 82,8 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, приоритетным направлением для развития сети ЭЗС в 2024 году выбраны региональные и федеральные автотрассы на основных междугородных направлениях, также крупные города. "Наиболее развита электрозарядная сеть в Челябинске, в дальнейшем планируется ее расширение на всю Челябинскую агломерацию", - пояснила собеседница агентства.

Министр отметила, что в Челябинской области действуют меры поддержки развития электрозарядной инфраструктуры и частного электротранспорта, в том числе отменен транспортный налог для владельцев электромобилей. С 2024 года планируется внедрить предоставление субсидий лицензированным таксопаркам на приобретение электромобилей.

По информации управления ГИБДД по Челябинской области, на 1 января 2023 года в регионе было зарегистрировано 385 электромобилей. По данным властей, из 92 действующих ЭЗС 67 находятся в Челябинске, 17 - в других муниципальных образованиях, еще 8 - вдоль дорог федерального и регионального значения.