Минцифры ведет расследование инцидента со сбоем работы доменной зоны .RU

Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, что результаты будут опубликованы после завершения расследования

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Минцифры РФ проводит разбирательство по факту сбоя работы доменной зоны .RU, произошедшего 30 января. Об этом министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил журналистам в кулуарах форума Digital Almaty 2024.

"Минцифры ведет разбирательство", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что результаты будут опубликованы после завершения расследования.

Сбой в доменной зоне .RU 30 января возник из-за технической проблемы у глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности, Domain name system security extensions, сообщал Координационный центр доменов .RU/РФ.