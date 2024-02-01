Минпромторг: ограничение маркетплейсов с долей рынка выше 25% требует проработки

Замглавы ведомства Виктор Евтухов указал на актуальность вопроса регулирования работы маркетплейсов, поскольку 80% этого рынка занимают Ozon и Wildberries

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Ограничение маркетплейсов с долей рынка выше 25% требует детальной проработки со стороны правительства РФ. Такое мнение, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, выразил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Этот вопрос требует глубокой проработки, я знаю, что такие инициативы сегодня существуют - будем их обсуждать, в том числе вместе с участниками рынка. Сегодня электронная торговля действительно переживает бурный рост - темпы просто потрясающие. Поэтому государство обращает все больше внимания на то, как будет дальше функционировать эта отрасль, в том числе с точки зрения законодательного регулирования этого направления", - сказал Евтухов.

Он также подчеркнул, что актуальность вопроса регулирования работы маркетплейсов совершенно ясна, ведь 80% этого рынка занимают всего две компании - Ozon и Wildberries. При этом Евтухов не выразил уверенности в том, что ограничения на открытие пунктов выдачи заказов непременно скажутся на доступности товаров среди граждан.

"Может ли такая мера сказаться на доступности товаров для граждан? Не уверен. Любой рынок может и должен быть конкурентным. Как, например, рынок офлайн-торговли, где существует такая норма - антимонопольное ограничение доли торговых сетей. Другой вопрос - может эта норма об ограничении доли также уже требует пересмотра в сторону небольшого увеличения. В любимом случае - все это вопросы для серьезного обсуждения и тщательной проработки, в том числе, с отраслью", - отметил Евтухов.

По данным Росстата, объем интернет-продаж крупных и средних торгующих организаций в ноябре прошлого года в России увеличился в годовом выражении на 29,4%. При этом доля онлайн-продаж в общем розничном обороте таких компаний увеличилась до 9,9% с 9,7% в ноябре 2022 года. Ozon и Wildberries - одни из лидеров среди российских интернет-компаний.