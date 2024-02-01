СМИ: Турция и Туркмения обсудили поставки туркменского газа для экспорта в Европу

По информации Sabah, сотрудничество в этой сфере с Ашхабадом является одной из составляющих турецких стратегических планов стать региональным центром торговли газом

АНКАРА, 1 февраля. /ТАСС/. Представители руководства турецкой нефтегазовой компании Bota и туркменской госкорпорации Türkmengaz обсудили планы доставки газа из Туркмению в Турцию для его дальнейшего экспорта в Европу. Как пишет газета Sabah, встреча прошла в штаб-квартире Bota в Анкаре.

Отмечается, что сотрудничество в этой сфере с Ашхабадом является одной из составляющих стратегических планов Турции стать региональным центром торговли газом. Предполагается, что туркменский газ будет доставляться в республику через Азербайджан, часть его объемов далее пойдет на экспорт в Европу. Меморандум, касающийся развития сотрудничества в энергетической сфере, был подписан между двумя странами в декабре 2022 года.

Руководство Bota , как отмечает газета, заверило, что готово оказать любую поддержку туркменской стороне для реализации данных планов. Первый этап обсуждаемого между сторонами плана предполагает доставку туркменского газа на территорию Турции, далее в краткосрочной перспективе он будет на регулярной основе экспортироваться на европейские рынки. При этом подчеркивается, что расчетная стоимость газа из Туркмении более выгодна для Турции, это укрепит ее позиции в переговорах с другими странами-экспортерами.

Sabah пишет, что в рамках планов превращения в крупный газовый экспортный хаб Турция помимо России планирует получать газ из Азербайджана и Туркмении, а также получать СПГ из других стран и экспортировать это топливо в Европу.

Ранее турецкое руководство неоднократно заявляло, что планирует создать в стране как газовый экспортный хаб, так и связанный с ним центр торговли газом и энергоресурсами, то есть биржевую площадку, на которой будет формироваться актуальная цена на ресурсы. Для этого Анкаре необходимо обеспечить доставку топлива на свою территорию из различных источников. Переговоры по газовому хабу ведутся и с Россией.