Портал "Госуслуги" стал 5-й цифровой экосистемой в РФ по количеству трафика

Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, что 110 млн россиян уже зарегистрированы на портале

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Портал "Госуслуги" стал 5-й цифровой экосистемой в масштабе страны по количеству трафика. Об этом на пленарном заседании цифрового форума Digital Almaty 2024 сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Он напомнил, что 110 млн россиян уже зарегистрированы на портале. "У нас вообще "Госуслуги" стали 5-м в масштабе страны цифровой экосистемой по трафику", - сказал Шадаев.

Министр также сообщил, что "Госуслуги" посещают 10 млн уникальных пользователей ежедневно, а 60% всех граждан регулярно обращаются за госуслугами и хотя бы раз в месяц получают цифровые сервисы на портале.

"В общем, у нас в день почти 1,5 млн услуг мы предоставляем в электронном виде. Самое главное, что эти услуги полностью исключают необходимость очного обращения", - добавил Шадаев.

В этом году цифровой форум проходит с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". Кульминацией форума станет пленарное заседание с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится 2 февраля. В этот день премьер-министры также проведут заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах. Digital Almaty 2024 объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей для обмена опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.